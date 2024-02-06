Malatya'da depremzedelerin anma töreni

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 1237 vatandaşın yaşamını yitirdiği Malatya'da, yakınlarını kaybedenler, 'asrın felaketi'nin 1'inci yıl dönümünde Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti. Dualar edip, mezarlıklara karanfil bırakan depremzedeler, gözyaşı döküp, ağıt yaktı.

'BİR AİLE OLARAK KOMPLE YOK OLDULAR'

Depremde akrabalarını kaybeden Mehmet Sülü, Anne, baba ve çocukları 5 gün sonra enkazdan çıktı. Bir aile olarak komple yok olup, nüfustan silindiler. Allah, bir daha böyle acıları yaşatmasın. Bizler hala depremleri yaşıyoruz. Kimisinin psikolojisi bozuk, kimisi ailesini kaybetti, kimisi memleketi terk etti. Aynı acıların yaşanmaması için önlemlerin alınması gerekiyor dedi.

'HİÇ UNUTULMUYOR O GÜNLER'

Koray Karaca ise depremde yakın arkadaşı ile ailesinin hayatını kaybettiğini belirterek, Aslında acılar taze değil; çok taze. Hiç unutulmuyor o günler ve yaşanılanlar. İnsanın aklına yemek, para vesaire hiçbir şey gelmiyor. Bir bardak çorbanın dahi ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Enkazın üstüne çıktık; alttan ses geliyor ama yapacağımız hiçbir şey yoktu. Aslında arkadaşım enkazdan çıkacak, bana hesap soracak diye bekledim ama olmadı. Üstlerine kiriş düşmüş ve yataktan çıkacak vakitleri dahi olmamış diye konuştu. (DHA)