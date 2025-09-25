Malatya'da Deprem Konutları İçin Anahtar Teslimi Yaklaşıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde inşası süren 11 bin konuttan yapımı tamamlanan 3 bin 415'inin anahtarları, gelecek günlerde hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da afetzedeler için yapılan konutların inşası sürüyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Bahçebaşı Mahallesi'nde yapımı süren deprem konutlarında incelemede bulundu.

Vali Yavuz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede 11 bin konut, 130 iş yeri, 7 cami ve taziyeevinin inşa çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Malatya'yı en güzel şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu bölgede 5, 6. ve 7. etaplarda (3 bin 415 konut) kuraları çektik. Altyapı çalışmalarını bitirdik. 12 gün sonra buranın anahtarlarını teslim ederek hemşehrilerimizin sevincini paylaşmak istiyoruz. Bugünün Malatya'sını değil, çocuklarımıza ve torunlarımıza Malatya inşa ediyoruz. Malatya doğunun başkentiydi, bu kimliği depremle zarar gördü. Yeni baştan doğunun incisi, başkenti ve cazibe merkezi, bilim, sanat, kültür ve sanayi gibi her alanda lider bir Malatya inşa ediyoruz."