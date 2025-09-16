Malatya'da Deprem Davasına Devam Edildi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'a ilişkin 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski belediye yöneticisi M.B, belediye çalışanı A.Ö. ve mimar M.K'nin yargılandığı davanın duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tanık Faris Karaaslan, depremden yaklaşık 1 yıl önce binadan taşındığını, binanın altındaki mobilya firmasının 2 yılda bir tadilat yaptığını belirtti.

Karaaslan, "Her tadilat 3 ay sürüyordu. Beton malzemeleri torbalara doldurup dışarı çıkardılar. Bu beton malzemelerden dolayı araçları park edemiyorduk. Girişler siyah bez ile kapalı olduğu için içeriyi göremiyorduk. Dükkanın sahibi S.S, üstündeki daireyi de satın aldı, yazıhane ve ticarethane olarak kullandı. Katlar arasında merdiven kurup kurmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Elazığ Sivrice merkezli 2020 yılında yaşanan depremden sonra binadan karot örneği almak istediklerini anlatan Karaaslan, "Depremde herhangi bir sıkıntı olmadı. Aramızda para toplayalım dedik, karot örneği aldırmak için ancak yine mobilyacı S.S. engel oldu. Binada sıkıntı çıkarsa mobilyacının kapanmasından korktu, bunu bana bina yöneticisi söyledi." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, güncel zemin etüt raporunun belediyelerden istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmanın örneğinin mahkemeye gönderilmesine, binanın bulunduğu yere ilişkin genel etüt raporlarının Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinden müzakere yazılarak istenmesine karar vererek duruşmayı 22 Ocak 2026'ya erteledi.