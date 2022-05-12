Malatya'da çiftçilere 500 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesince çiftçilere 500 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen 500 bin yerli hibrit sebze fidesi, üreticilere dağıtılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, belediye önündeki programda, Malatya tarihinde en yüksek sayıdaki fide dağıtımlarından birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağıtılacak olan fidelerin içerisinde ekiminin nasıl yapılacağı, nasıl yetiştirileceğinin anlatıldığı broşürlerin mevcut olduğunu anlatan Sığırcı, "500 bine yakın fide dağıtımını gerçekleştireceğiz. Domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavun olmak üzere fidelerimiz mevcut. Malatya çiftçisi çalışıyor Malatya çiftçisi üretimine devam ediyor. Gelişen Malatyamıza öncülük etmemiz gerekiyor. Malatyalı çiftçilerimize hayırlı olsun diyorum. Bizler bu memleketin topraklarına sevgi fidanlarını ve sevgi tohumlarını ekmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ise Büyükşehir Belediyesi ile birçok projede ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, bu tür projelerinin devam edeceğini kaydetti.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ve Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek'in konuşmasının ardından 500 bin yerli hibrit sebze fidesi üreticilere verilmek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderildi.