Malatya'da çekici kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekicinin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Çekici, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekicinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
F.A'nın kullandığı 23 AAJ 786 plakalı çekici, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Buvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.G'ye (45) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel