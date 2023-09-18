Malatya'da çekici kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekicinin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Çekici, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alındı.