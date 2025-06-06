Malatya'da Boğulma Olayı: 12 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Malatya'da Boğulma Olayı: 12 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Malatya’da serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki Bilal İsmail, gözden kayboldu ve yapılan aramalarda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Battalgazi ilçesindeki Atabey Feribot İskelesi yakınlarında serinlemek amacıyla göle giren 12 yaşındaki Bilal İsmail, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Ekibi sevk edildi.

Gölde yarım saat arama yapan ekipler, boğulan İsmail'in cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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