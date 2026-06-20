Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı (2)

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Nevzat Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı (21) tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkaan'ı da yaraladı. Olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan Nevzat Timurkaan, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Salkım Söğüt Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nevzat Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza Timurkaan'a doğru ateş etti. Eşi ve kızları vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Nevzat Timurkaan, iddiaya göre daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nevzat Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Beyza Timurkaan yaşamını yitirdi, ağır yaralı anne Feray ve kızı Berra Timurkaan'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı