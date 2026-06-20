Haberler

Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı (2)-

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nevzat Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra'yı yaraladı. Ardından kendini bıçakla yaralayan şüpheli polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Nevzat Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı (21) tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkaan'ı da yaraladı. Olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan Nevzat Timurkaan, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Salkım Söğüt Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nevzat Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza Timurkaan'a doğru ateş etti. Eşi ve kızları vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Nevzat Timurkaan, iddiaya göre daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nevzat Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Beyza Timurkaan yaşamını yitirdi, ağır yaralı anne Feray ve kızı Berra Timurkaan'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
Herkes tatildeyken o durmuyor! Vedat Muriqi, çalışmalara başladı

Arkadaşları plajda keyif çatarken, o imza atar atmaz bakın ne yaptı
Mesai bitimi eve dönen işçilerin aracı kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

İşten çıkıp yola koyuldular, eve dönemediler
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu

Bakan Tekin, Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu
Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok

Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber