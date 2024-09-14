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Malatya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Malatya'da işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya'da işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kernek Karagözlüler Camisi'nde gıyabi cenaze namazı öncesi Kudüs Kardeşlik Platformu adın basın açıklamasını okuyan Hüseyin Söylemez, İsrail'in Filistin'de yaşlıları, kadınları, çocukları ve sivilleri katlettiğini söyledi.

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 41 bin Filistinlinin şehit edildiğini belirten Söylemez, "95 binden fazla kişi yaralandı. Yalnızca Filistinliler değil, Filistin'e destek veren vicdan sahipleri de işgalci İsrail'in saldırılarına hedef oluyor. Filistin'e deste için işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, işgal askerlerinin yakın mesafeden açtığı ateş sonucu şehit oldu. Eygi, işgale karşı onurlu mücadelesiyle hep hayırla yad edilecek." diye konuştu.

Cami avlusunda Eygi, için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazdan sonra Kanalboyu Caddesi'nde ellerinde pankartlarla yürüyen ve İsrail saldırılarını kınayan Kudüs Kardeşlik Platformu üyelerinin yürüyüşü Kernek Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

malatya

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