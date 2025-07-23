MSB'den Şehit Açıklaması: Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu Şehit Oldu

MSB'den Şehit Açıklaması: Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu Şehit Oldu
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MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen trafik kazasında kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit olmuştur.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Malatya'da meydana gelen trafik kazasında kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihinde araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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