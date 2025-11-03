Haberler

Malatya'da Asayiş Olayları Yüzde 14 Azaldı

Malatya'da Asayiş Olayları Yüzde 14 Azaldı
Güncelleme:
Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılına kadar kentteki asayiş olaylarının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı. Vali, suç ve suçlularla mücadele için yapılan denetimler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentteki asayiş olaylarının geçen yıla oranla yüzde 14 azaldığını söyledi.

Yavuz, valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte suç ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kentte polis ve jandarma ekiplerinin sürekli denetimler yaptığını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"1 Ocak ila 31 Ekim 2025 tarihleri arasında 20 bin 921 olay meydana gelmiş, 2 bin 180 kişi gözaltına alınmış, 639'u tutuklanmıştır. 2022 ila 2025 yılını kıyasladığımızda olay sayısında yüzde 11 azalma meydana gelmiştir. 2024 ile 2025 yılını kıyasladığımızda ise yüzde 14 oranında azalış meydana gelmiştir. "

Vali Yavuz, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını engellemek adına ekiplerin sahada denetimlere devam ettiğini sözlerine ekledi.

