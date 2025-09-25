Haberler

Malatya'da Altyapı Çalışmasında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Dabakhane Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 43 yaşındaki Süleyman Karataş, toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Malatya'da altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde Dabakhane Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon çukuruna boru bağlantısı yapılırken meydana gelen göçükte Süleyman Karataş (43), toprak altında kaldı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Karataş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Karataş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
