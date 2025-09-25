Malatya'da Altyapı Çalışmasında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde Dabakhane Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon çukuruna boru bağlantısı yapılırken meydana gelen göçükte Süleyman Karataş (43), toprak altında kaldı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Karataş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Karataş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.