Malatya'da Ağır Hasarlı Okulda Yangın Çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Malatya'da ağır hasarlı okulun çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 6 araç, 22 personelle müdahale ettiği yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarında Battalgazi Belediyesinin su tankerleri kullanıldı.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.