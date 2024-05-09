Malatya'da AFAD'a ait termosifonları çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da AFAD'a ait termosifonların çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Malatya'da AFAD'a ait termosifonları çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Elemendik Mahallesi'nde kurulum aşamasındaki konteynerlerden AFAD'a ait termosifonların çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, S.Y. ve M.Y.T'yi çalınan 39 termosifonla yakaladı.
Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.