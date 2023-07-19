Malatya'da 61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı
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Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan aranan ve 61 yıl hapis cezası bulunan firari A.D. isimli hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan A.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Malatya'da 61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Polis ekipleri kent merkezinde aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan da aranması olan 61 yıl hapis hükümlüsü, firari A.D. şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
A.D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel