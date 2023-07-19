Malatya'da 61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan aranan ve 61 yıl hapis cezası bulunan firari A.D. isimli hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan A.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.