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Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

14 Aralık 2023 16:46 Güncelleme: 16:47 Abone Ol

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, 2 şüpheli de gözaltına alındı.