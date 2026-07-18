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Bakan Çiftçi: Malatya'daki 5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Olumsuz Bir Durum Bulunmuyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ilişkin açıklama yaptı.

Depremin Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildiğini aktaran Çiftçi, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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