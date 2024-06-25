Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da yapılan operasyonda, iki araçta yapılan aramalarda 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildil, 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibin ardından durdurdukları iki araçta narkotik köpeğinin yardımıyla arama yaptı.
Aramalarda, bagajda valiz içinde 72 parça halinde 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili E.A, F.B. ve M.A, gözaltına alındı.