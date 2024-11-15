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Malatya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı, ancak çevre ilçelerde paniğe neden oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.46 merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Doğanşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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