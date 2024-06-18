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Malatya'da 1440 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, batı illerinden uyuşturucu madde getirmeye çalışan şahıslar yakalandı. Araç ve şahısların üzerinde yapılan aramada 1440 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Malatya'da 1440 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takip kapsamında Malatya-Kayseri kara yolunda durdurulan bir araç ve iki şahsın üzerinde yapılan aramada, 1440 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A. ve M.C.D, çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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