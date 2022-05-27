Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Battalgazi ilçesi 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel