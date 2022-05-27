Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi ilçesi 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

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