Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi ilçesi 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.