Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Sami Er AK Parti adayı olarak kazandı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kaynak: AA / Güncel
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
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