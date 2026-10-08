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Malatya Battalgazi'de silahlı kavgada 2 kadın yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor

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Malatya Battalgazi'de silahlı kavgada 2 kadın yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Konuşmak için bir araya gelen kadınlar arasındaki tartışmada bir kadın tabancayla iki kişiyi yaralayıp kaçtı; polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.T., Ç.K. ve Z.Y. isimli kadınlar konuşmak için bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Z.Y., Ç.K.'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan Z.Y., yanında götürdüğü G.T.'yi de Orduzu Mahallesi'nde ateş ederek vurdu. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Z.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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