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Malatya Battalgazi'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncılar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mikail Akkuş idaresindeki 44 AEE 258 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 44 PV 080 plakalı otomobil, Fırıncılar Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Mikail Akkuş ve otomobillerdeki H.A, B.M.A. ile F.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan Akkuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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