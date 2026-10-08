Malatya Battalgazi'de husumetli kişiler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

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Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan G.T, Ç.K. ve Z.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K. yaralandı.

Şüpheli Z.Y, daha sonra Orduzu Mahallesi'ne giderek G.T'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaçan şüpheli Z.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA