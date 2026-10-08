Malatya Battalgazi'de husumetli kişiler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya Battalgazi'de husumetli kişiler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde önceden husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan G.T, Ç.K. ve Z.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K. yaralandı.
Şüpheli Z.Y, daha sonra Orduzu Mahallesi'ne giderek G.T'yi de yaraladı.
İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaçan şüpheli Z.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.