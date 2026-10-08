Haberler

Malatya Battalgazi'de husumetli kişiler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde önceden husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan G.T, Ç.K. ve Z.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K. yaralandı.

Şüpheli Z.Y, daha sonra Orduzu Mahallesi'ne giderek G.T'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaçan şüpheli Z.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 103 sitede yayınlandı.
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

Felaket göz göre göre gelmiş! Kurtulan vatandaştan acı itiraf
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı
Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü
Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var

Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti

İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu

Ölümcül iğne yapıldı ama ölmedi! Gözlerini açınca ilk bunu sordu