MAKÜ Rektörü Dalgar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA'nın Burdur Bürosunu ziyaret eden Dalgar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür Ülkede İlk Namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Dalgar, "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Acısına Sarılmış" adlı fotoğrafını oyladı.

Dalgar, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Havada Asılı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları değerlendiren Dalgar, Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale getirdiği yarışmayı, kendilerinin de takip ettiğini söyledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisindeki "Hayat Damarları" adlı fotoğrafta, Burdur Gölü'nde yerlerde kalmış su birikintilerinin görüntüsünün çok iyi yakalandığını belirten Dalgar, "Göle dikkat çekmek açısından hem de fotoğrafın kalitesi açısından çok beğendim." dedi.

Dalgar, "Özgür Suriye" kategorisindeki "Özgür Ülkede İlk Namaz" adlı fotoğrafı, 13 yıl süren bir iç savaşın son bulması, Türkiye'nin sahip çıktığı insanların özgürlüklerine ve kendi ülkelerinde huzur içerisinde yaşayabilme umuduna kavuşmaları açısından çok anlamlı bulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'de güvenilir, tarafsız ve doğru habere ulaşılmasını sağlayan önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Dalgar, "Basında gözbebeği kurumumuz. Anadolu Ajansı'nın medya sektöründe çok önemli ve kritik bir rol oynadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu aktaran Dalgar, emeği geçenleri tebrik ederek, fotoğrafları çeken muhabirleri de "fotoğraf sanatçısı" olarak nitelendirdi.