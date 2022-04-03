MAKÜ'LÜ BİLİM İNSANLARINDAN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

BURDUR (DHA) - MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) bilim insanlarının uzun süren saha çalışmaları sonrası kurulan MAKU- MACC Mikroalg Kültür Koleksiyonu, Dünya Kültür Koleksiyonu'na Türkiye'den üye iki merkezden biri oldu.

Kuruculuğunu MAKÜ Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Rıza Akgül'ün yaptığı MAKU- MACC Mikroalg Kültür Koleksiyonu, 85 suş ile bu alanda çalışma yapan araştırmacıların hizmetine açıldı. World Federation for Culture Collections (WFCC) 2021 verilerine göre MAKU- MACC, suş sayısı ile 8'inci sırada yer aldı. MAKU- MACC Mikroalg Kültür Koleksiyonu ile MAKÜ'lü bilim insanları önemli çalışmalara imza atacaklar. Sağlık sektöründe farklı uygulamaları da olan mikroalglerin, anti kanser aktiviteleri üzerine yapılan çalışmalar, TÜBİTAK tarafından da bir proje ile desteklendi.

Türkiye'nin farklı habitatlarından, değişik özellikli göl, gölcük ve akarsu gibi iç sularından alınan örnekler laboratuvar ortamına getirildikten sonra mikroalg izolasyonu yapılıyor ve uygun koşullar altında saklanıyor. MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi'ne yapılacak büyük hacimli kültür havuzları sayesinde yoğun üretime geçilecek ve ekonomiye katma değer sağlanacak.

Deniz türleri de kültür koleksiyonuna kazandırılacak, suş sayısı ve çeşitliliği yükseltilecek ve böylece bu alanda çalışma yapacak araştırmacıların mikroalg temini için yurtdışına bağımlılığı da azaltılacak. Yurt dışındaki kültür koleksiyonlarından bir mikroalg örneği almak isteyen bir araştırmacı 1 mikroalg türü için yaklaşık 400 ila 800 dolar ödemek zorunda kalıyor.

20 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Koleksiyonda bulunan bir mikroalgin ürettiği değerli metabolit olan astaksantin maddesinin şu anki kilogram fiyatının 7 bin dolar civarında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Rıza Akgül, "Bu türleri yani biyoteknolojik olarak potansiyeli olan türleri elimizde tutmak, bunların kaydını almak ve korumak için böyle bir koleksiyon oluşturmak istedik. Özellikle ilaç hammaddesi olarak kullanılan bu kültürler son zamanlarda açlık sorununun çözümünde gıda takviyesi olarak da kullanılmakta. Bu koleksiyon hemen oluşmadı. 20 yıllık bir çalışmanın birikimi" dedi.

GELECEKTE GIDA PROBLEMİNİ ÇÖZECEK

Çalışma ekibinden Doç. Dr. Füsun Akgül ise "Mikroalgler gıda katkı maddesi, atık su arıtımı, biyodizel üretimi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunun yanında yine antimikrobiyal, antifungal, antiviral aktiviteleri ile de gıda ve ilaç sektöründe de sıklıkla kullanılır. Örneğin gıda içeriğine baktığımızda bir yetişkinin temel ihtiyaçları için gerekli olan makro molekülleri bünyesinde bulundurmaktadır" diye konuştu.