MAKÜ'de COP31 yolunda panel düzenlendi, TEMA'yla fidan dikildi

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) "COP31 Yolunda Yeşil Dönüşüm: Sıfır Atık, Gıda ve İklim Paneli" ve Gençlik Çalıştayı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gıda Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES desteği ve MAKÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ile Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü paydaşlığında düzenlenen panelde, iklim değişikliğiyle mücadele, çevre bilinci, sıfır atık ve sürdürülebilir gıda sistemlerine, gençlerin iklim okuryazarlığının geliştirilmesi ve çözüm odaklı fikirlerin somut eylem önerilerine dönüştürülmesi amaçlandı.

Programda konuşan, MAKÜ Rektör Yardımcısı ve COP31 Üniversite Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, hedeflerin uygulanabilir adımlara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'nin sürdürülebilir bir gelecek açısından önemli bir buluşma olacağını ifade eden Gürsoy, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve doğal kaynakların korunmasının ortak sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin yalnızca geleceğin değil, bugünün de meselesi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gürsoy, aşırı hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması, şehirlerin iklim değişikliğine dirençli hale getirilmesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir üretim-tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Karbon ve su ayak izinin azaltılmasında günlük yaşam alışkanlıklarının belirleyici rolüne dikkat çekilen panelde, su tüketiminin yalnızca doğrudan kullanım üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı. Gıdaların üretiminden tedarikine ve tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen süreçlerde kullanılan suyun da toplam su ayak izinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Program kapsamında, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik anlayışını kalıcı bir çevresel katkıyla desteklemek amacıyla panelistler adına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Program, MAKÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kübra Ertan Türe'nin "Yeşil Dönüşüm: Farkındalıktan Eyleme" başlıklı konferansıyla devam etti.

Konferansın ardından Gıda Güvenliği, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Gençlik Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda gençlerin çevre, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanlarındaki fikirlerini ortaya koymaları, sorunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeleri hedeflendi.

Kaynak: AA