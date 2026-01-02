İzmir'de trafikte makas atıp, emniyet şeridi kullanan sürücüye 23 bin 258 lira ceza

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde makas atıp, emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye atan D.B. (22) isimli kadın sürücüye 23 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyreden 35 COC 545 plakalı otomobilin, makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye attığının ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, D.B. isimli kadın olduğu belirlenen sürücüyü gözaltına aldı. D.B'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 23 bin 258 TL idari para cezası kesildi. Emniyete götürülen sürücü hakkında ayrıca, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa İÇ/İZMİR,