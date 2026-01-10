Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Durak, görevine başladı

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mahmut Durak, görevine başladı.

Durak, yaptığı açıklamada, eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini hedeflediklerini ifade etti.

Öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapaaklarını dile getiren Durak, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişimlerini desteklemeye önem vereceklerini belirtti.

Durak, öğretmenler ve velilerle işbirliği içinde hareket edeceklerini kaydetti.