Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Durak, görevine başladı

Güncelleme:
Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Durak, eğitim hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getireceklerini belirterek, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mahmut Durak, görevine başladı.

Durak, yaptığı açıklamada, eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini hedeflediklerini ifade etti.

Öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapaaklarını dile getiren Durak, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişimlerini desteklemeye önem vereceklerini belirtti.

Durak, öğretmenler ve velilerle işbirliği içinde hareket edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Kerem Yurdagül - Güncel
