Mahmut Arıkan Lübnan'a Gidiyor

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uluslararası insani yardım çalışmaları kapsamında Filistin mülteci kamplarını ziyaret etmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Lübnan'a gidiyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uluslararası insani yardım çalışmaları kapsamında, Filistin mülteci kamplarını ziyaret etmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Lübnan'a gidiyor. Konuya ilişkin Mahmut Arıkan'ın iletişim Ofisi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, uluslararası insani yardım çalışmaları kapsamında Filistin mülteci kamplarını ziyaret etmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir."