Mahmut Arıkan, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezini ziyaret etti.

Arıkan, " Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemli dönüm noktalarından biri olan '12 Kasım Kuruluş Yıldönümü ve Milli Günü' münasebetiyle, Doğu Türkistanlı soydaşlarımızla bir araya geldik. Bu samimi buluşma vesilesiyle, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticilerine teşekkür ediyorum. 12 Kasım Milli Günü, Doğu Türkistan halkının özgür yaşama iradesinin en güçlü göstergesidir. Bu özel günde, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, mücadele eden kahramanlarımızı ise şükranla anıyor; haklı davalarında daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

