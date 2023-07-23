Mağazada genç kız dövüldü, saldırgan yakalandı (3)
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TUTUKLANDIMersin'de dün Şevket Sümer Mahallesi'ndeki bir giyim mağasında nişanlısı A.Y'yi (19) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Serhat Güney'in (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Mersin'de dün Şevket Sümer Mahallesi'ndeki bir giyim mağasında nişanlısı A.Y'yi (19) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Serhat Güney'in (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel