Maestro Dizisinin Çekimleri İstanbul'da Başlıyor

Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturduğu "Maestro" dizisinin çekimleri gelecek ay İstanbul'da başlayacak.

Oyuncu kadrosu netleşen dizinin başrolünde Uğur Yücel yer alacak.

İda Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yanı sıra ayrıca Onur Seyit Yaran, Hamza Yazıcı, Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan rol alacak.

Dijital dizinin hazırlık çalışmaları devam ediyor.