Maestro Dizisinin Çekimleri İstanbul'da Başlıyor
Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve Uğur Yücel'in başrolünde yer alacağı 'Maestro' dizisinin çekimleri gelecek ay İstanbul'da başlayacak. Oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Esra Bilgiç gibi isimler de bulunuyor.
Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturduğu "Maestro" dizisinin çekimleri gelecek ay İstanbul'da başlayacak.
Oyuncu kadrosu netleşen dizinin başrolünde Uğur Yücel yer alacak.
İda Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yanı sıra ayrıca Onur Seyit Yaran, Hamza Yazıcı, Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan rol alacak.
Dijital dizinin hazırlık çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel