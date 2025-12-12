Madrid'de orman itfaiyecilerinin gösterisi olaylı geçti

İspanya'da Madrid özerk yönetiminde çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 5 aydır grevde bulunan orman itfaiyecilerinin eylemi olaylı geçti.

Orman itfaiyecilerinin kent merkezindeki gösterisinde şiddet olaylarının çıkması üzerine polisin yaptığı müdahalede 2 kişi gözaltına alınırken, 14 kişi hafif yaralandı.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği eylemde güvenlik güçlerine tepki gösteren itfaiye mensupları, "Gözaltına alınan meslektaşlarımız kesinlikle hiçbir şey yapmadı. Haklarımız için savaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Böyle bir müdahale kabul edilemez. Meslektaşlarımız kötü muameleye maruz kaldı. Bir kamu hizmeti grubuna böyle davranılamaz. Hastane acil servisinde 10'dan fazla arkadaşımız var." ifadelerini kullanan itfaiye sendikaları, başta Madrid Valisi olmak üzere, sorumluların istifasını istedi.

Madrid'deki orman itfaiyeciliği hizmetinin sözleşmeli yüklenici kamu şirketi Tragsa ile 10 yıldır toplu sözleşme yenilemeyen itfaiyeciler 5 aydır eylem yapıyor.

İtfaiyeciler aylık 1200-1300 avro arasında aldıkları maaşlarında artış ve işlerinin zorluğu dikkate alınarak çalışma koşullarında iyileştirme talep ediyor.