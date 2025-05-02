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Madımak Toplarken Hastaneye Kaldırılan Kişi Hayatını Kaybetti

Madımak Toplarken Hastaneye Kaldırılan Kişi Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde madımak toplarken rahatsızlanan 60 yaşındaki Yurdagül Köksal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Çorum'da Mecitözü ilçesinde madımak toplarken rahatsızlanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Beyözü köyünde Yurdagül Köksal (60), madımak toplamak için gittiği arazide rahatsızlandı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köksal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köksal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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