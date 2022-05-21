Macron, Muhammed bin Selman, Gabriel Boric ve Kamala Harris'le telefonda görüştü - Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sırayla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le ikili telefon görüşmeleri yaptı.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre, Macron ve Muhammed bin Selman görüşmesinde bölgesel krizler ele alındı. Macron, Bagdad Konferansının devamlılığında bölgedeki tansiyonları düşürmeye yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Genel seçimin ardından Lübnan'ın durumunu görüşen ikili, ülkenin toparlanması için yapısal reformların uygulanması gerektiğini ifade ederek, Lübnan halkını desteklemek için iş birliklerin devam edeceğini yineledi.

Görüşmede ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ve bunun küresel ölçekte istikrarsızlaştırıcı etkileri de ele alındı. Bu savaşın, özellikle enerji piyasalarında yarattığı dengesizlikler, herkesin enerji tedarik edebilmesini garantiye alabilmek ve dünyadaki fiyat artışını kontrol altına alabilmek için olası adımlar konuşuldu.

İkilinin, ülkeleri arasındaki iş birliği ve ortaklığı güçlendirmek istekleri kaydedildi.

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Macron'u kutladı.

Macron-Boric görüşmesi

Macron-Boric görüşmesinde ise Ukrayna-Rusya savaşı ve sonuçları ele alındı.

Görüşmede Macron Boric'e, uluslararası bir gıda krizi riskine karşı mücadele etmeyi hedefleyen Gıda ve Tarım İyileştime (FARM) girişiminden bahsetti.

İkili, özellikle enerji geçişi ve ulaşım yanı sıra bilim, eğitim ve kültürel alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğin derinleştirilmesini görüştü.

Görüşmede ayrıca Venezuela krizi ve bölgesel sonuçları konuşuldu.

Boric, görevine yeniden seçilen Macron'u tebrik etti.

Macron-Harris görüşmesi

Macron-Harris görüşmesinde, Macron ABD'de Buffalo kentinde 14 Mayıs 'ta bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Fransa halkının hissettiği üzüntü ve şoku dile getirdi.

Macron, internet üzerinden de olmak üzere nefret ve aşırıcı şiddetle mücadeleyi sürdürme taahhüdünün hatırlattı.

Ukrayna-Rusya savaşı ve bunun küresel gıda güvenliğine yönelik ciddi sonuçlarından bahseden ikili, FARM girişimini konuştu. Macron ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler kapsamında önerdiği Global Call to Action desteğini yeniledi.

İkili, "Müttefiklerin" Ukrayna'ya bu krizi atlatması için gerekli askeri, finansal ve insani desteği sağlamasını selamlayarak, Ukraynalı mültecileri karşılama konusunda kayda değer bir dayanışma sergileyen Moldova'ya destek vermeye devam etmenin önemini vurguladı.

Görüşmede, NATO'ya üyelik için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç de ele alındı.

Harris, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Macron'u kutladı.