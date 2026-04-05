Macaristan Başbakanı Orban, TürkAkım boru hattında askeri denetimi artırma talimatı verdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan'daki TürkAkım doğal gaz boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulunmasının ardından, hattın Macaristan bölümündeki askeri denetim ve korumayı artırma talimatı verdi. Olayın bir sabotaj girişimi olabileceği belirtiliyor.

Başbakan Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı video mesaj ile Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınında patlayıcı bulunmasının ardından düzenlediği güvenlik konseyine dair açıklama yaptı.

Orban, savunma konseyi toplantısının sona erdiğini ve ellerindeki bilgilere göre Sırbistan'da TürkAkım boru hattına sabotaj girişimi hazırlığı yapıldığını aktardı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştüğünü ve boru hattının çalışmaya devam ettiğini açıklayan Orban, "Bu hat, Macaristan'ın gaz tüketiminin yüzde 60'ını karşılıyor. Bu nedenle, boru hattının Macaristan'daki bölümünde askeri denetim ve korumayı artırma talimatı verdik." dedi.

Sırbistan'ın Kanjiza bölgesinde, TürkAkım doğal gaz boru hattı yakınlarında, bugün iki çantada patlayıcı madde bulunduğu duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz boru hattı yakınlarında iki çanta içinde bulunan patlayıcıların olası bir sabotaj girişimine işaret ettiğine dikkati çekmişti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyon başlattığını açıklayan Vucic, olay hakkında soruşturma açıldığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Nisan'da, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapılan tesise saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
