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Macaristan Aşırı Sıcaklara Karşı Alarmda

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Macaristan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ikinci derece meteorolojik uyarı uzatılırken, 27-30 Haziran'da uyarı seviyesinin üçüncü dereceye çıkarılacağı bildirildi. Budapeşte'de serinletme sistemleri devreye alındı.

BUDAPEŞTE, 25 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan sıcaklar nedeniyle devreye alınan serinletme sistemleri, 24 Haziran 2026.

Macar yetkililer, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ikinci derece meteorolojik uyarının 26 Haziran gece yarısına kadar uzatıldığını bildirdi. Yetkililer, sıcak hava dalgasının sürmesinin beklendiğini, 27-30 Haziran döneminde ise uyarı seviyesinin en yüksek aşama olan üçüncü dereceye çıkarılacağını kaydetti. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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