Macaristan Başbakanı'nın ilk resmi ziyareti Polonya'ya

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ilk resmi ziyaretini Polonya'ya yapıyor. Magyar, Polonya ve Avusturya'da üst düzey görüşmeler yapacağını bildirdi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından ilk resmi başbakanlık ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Magyar, şunları ifade etti:

"Polonya'ya ilk resmi başbakanlık ziyaretime giderken yoldayım. Viyana üzerinden ticari bir uçuşla güzel Krakow şehrine ulaşıyoruz; buradan da bu akşam ilerleyen saatlerde trenle Varşova'ya devam edeceğiz. Başbakanlık heyetine; Dışişleri Bakanı Anita Orban, Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany, Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezy, Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı Zoltan Tarr ve Tarım ve Gıda Bakanı Szabolcs Bona eşlik ediyor."

Polonya Başbakanı ile resmi görüşmeler yapacağız. Ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı ile birlikte Sejm Başkanı ve Senato Başkanı ile de bir araya geleceğim. Bugünden itibaren, hem Başbakan Yardımcısı Anita Orban'ın hem de benim aynı anda görevlerimizi yerine getiremeyeceğimiz bir durumda, Başbakan Yardımcısı olarak Dr. Balint György Ruff'u atadığımı bildiriyorum. Perşembe sabahı Varşova'dan Viyana'ya geçeceğim; burada Avusturya Şansölyesi ve Cumhurbaşkanı ile de resmi görüşmeler yapacağım. Perşembe akşamı trenle Budapeşte'ye döneceğim."

Magyar ayrıca, paylaşımında, Lehçe olarak şu mısralara da yer verdi:

"Leh, Macar iki iyi dost"

Kılıçta da kadehte de birlik

İkisi de yiğit, ikisi de çevik

Tanrı ikisine de bereket versin."

Kaynak: ANKA
