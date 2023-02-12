Macar ekibi, Rönesans Rezidansı enkazından 12 kişiyi kurtardı Güncel Haberler Macaristan'dan yardıma gelen arama kurtarma ekipleri, Hatay'da bulunan Rönesans Rezidansı'nın enkazından 12, toplamda ise 17 kişiyi kurtardı. Macaristan'dan yardıma gelen arama kurtarma ekipleri, Hatay'da bulunan Rönesans Rezidansı'nın enkazından 12, toplamda ise 17 kişiyi kurtardı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Rönesans Rezidans'tan 12, toplam 17 hayat kurtaran Milli Afet Müdürlüğümüzün (OKF) ekibi tarafından çekilen görüntüler. Geçmiş olsun dileriz" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Macaristan Hatay Dünya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Macar ekibi, Rönesans Rezidansı enkazından 12 kişiyi kurtardı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.