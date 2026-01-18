Haberler

KDC'de isyancı M23 grubu, aralıkta ele geçirdiği Uvira kentinden çekildiğini duyurdu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren M23 isyancı grubu, Uvira kentindeki unsurlarını tamamen geri çektiğini duyurdu. Barış süreçlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çekilme, KDC hükümeti tarafından dezenformasyon olarak nitelendirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyetinin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup, 10 Aralık 2025'te ele geçirdiği Güney-Kivu eyaletindeki Uvira kentinde bulunan unsurlarını tamamen geri çektiğini bildirdi.

M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka yaptığı açıklamada, Uvira'daki unsurlarının tamamını çektiklerini ifade etti.

Uvira'yı Birleşmiş Milletler sorumluluğu altına bıraktıklarının altını çizen Kanyuka, çekilme kararının bölgede yürütülen barış süreçlerine şans tanımayı amaçladığını vurguladı.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, duyuruyu "dezenformasyon taktiği" diye niteleyerek, M23 grubunun şehirde gizli unsurlar bırakabileceği uyarısında bulundu.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de, M23 grup üyeleri geçen yılın başından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkenin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden olurken, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak 2025 Aralık başında Uvira kentinin kontrolünü ele geçirmiş ve şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

