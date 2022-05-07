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Lüleburgaz'da sebze fidesi dağıtıldı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz'da sebze fidesi dağıtıldı

Lüleburgaz Belediyesi, vatandaşlara sebze fidesi dağıttı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi, vatandaşlara sebze fidesi dağıttı.

Kongre Meydanı'nda "Fide Bizden, Ürün Sizden" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 10 bin fide dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşları üretime teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Gerenli, tüplü fideleri alan vatandaşların evlerinde saksılara ekebileceğini söyledi.

Gösterilen ilgiye teşekkür eden Gerenli, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin öneminin arttığı bugünlerde komşularımıza 'Fide Bizden, Ürün Sizden" diyerek seramızda yetiştirdiğimiz 10 bin fidenin dağıtımını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız kendi yetiştirdikleri domates, biber ve salatalıkları gördüklerinde de üretimin önemi daha iyi anlayacaktır. Çocuklarımızı tarımla tanıştırmak ve balkonlarında, bahçelerinde ürün yetiştirmenin hazzını kent halkımızla birlikte yaşamak için 'kendi ürününü kendin yetiştir' diyoruz. Çevre farkındalığı oluşturmayı hedeflediğimiz etkinliğimize olan ilgilerinden dolayı teşekkür ederim."

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kongre, Güncel, Haberler

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