Lüleburgaz'da İtfaiye Ziyareti ve Okul Temel Atma Töreni

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, itfaiye personelini ziyaret etti.

Yıldız, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasını gezerek, İtfaiye Müdür Vekili Haluk Tez ve Orman İşletme Şefi Yelda Bayar'dan bilgi aldı.

İtfaiye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yıldız, tüm vatandaşların yangınlara karşı duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Kazım Şen Ortaokulu temel atma töreni düzenlendi

Lüleburgaz'da hayırsever desteği ile yapılan 16 derslikli Kazım Şen Ortaokulunun temel atma töreni düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Turan, okulun en kısa sürede hizmete kazandırılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile protokol üyelerinin katılımıyla binanın temeli atıldı.