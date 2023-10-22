Lüleburgaz'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Lüleburgaz ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet S'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile Sadık D. idaresindeki otomobil Atatürk Mahallesi Eczacıbaşı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel