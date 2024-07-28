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Lüleburgaz'da 6 Bin Çadır Depolandı

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Lüleburgaz Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında AFAD'dan 6 bin çadır teslim aldı. Çadırlar afet ve koordinasyon merkezine getirildi.

Lüleburgaz ilçesinde afetlere hazırlık kapsamında 6 bin çadır depolandı.

Lüleburgaz Belediyesince Afet ve Koordinasyon Yılı çalışmaları kapsamında AFAD'tan 6 bin çadır teslim alındı.

Alınan çadırlar afet ve koordinasyon merkezine getirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, yaptığı açıklamada, belediye olarak afetlere karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

AFAD ile iş birliği çerçevesinde olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının kısa sürede karşılanabilmesi amacıyla 6 bin çadır teslim aldıklarını ifade eden Akgöl, ihtiyaç anında çadırların afet bölgesine sevkiyatının gerçekleştirileceğini belirtti.

Her bir çadırın 12 metrekare olduğunu anlatan Akgöl, 6 bin çadırda ilk etapta 24 bin kişinin barınabileceğini kaydetti.

Daha güçlü bir afet altyapı sistemine doğru hızla ilerlediklerini dile getiren Akgöl, "Bundan sonra umarım bunları kullanmaya ihtiyacımız olmaz ancak Lüleburgaz Belediyesi olarak önlemlerimizi almaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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