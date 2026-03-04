Albüm: İsrail, Lübnan'ın Çeşitli Bölgelerine Yoğun Hava Saldırıları Düzenledi
Lübnan ile İsrail arasındaki sınır hattında artan hava saldırıları ve karşılıklı saldırılar, can kaybı ve yerinden edilmelere yol açarak gerilimi artırıyor.
MEYDUN, 4 Mart (Xinhua) -- Lübnan ile İsrail arasındaki gerilim son günlerde sınır hattı boyunca yoğunlaşan hava saldırıları ve karşılıklı saldırılar nedeniyle tırmanıyor.
Saldırılar nedeniyle can kayıplarında artış ve geniş çaplı yerinden edilmeler yaşanırken, acil müdahale sistemleri üzerindeki yükün arttığı bildiriliyor.
Kaynak: Xinhua