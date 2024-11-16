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Lübnan Meclis Başkanı'ndan ABD'nin Ateşkes Taslağına İlişkin Açıklama

Lübnan Meclis Başkanı'ndan ABD'nin Ateşkes Taslağına İlişkin Açıklama
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin sunduğu ateşkes taslağının görüşmelerinin olumlu bir atmosferde sürdüğünü belirtti ve Lübnan'ın egemenliği konusunda taviz verildiği iddialarını yalanladı. İran, Lübnan hükümetine destek veriyor.

(ANKARA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin sunduğu ateşkes taslağı ile ilgili görüşmelerin olumlu bir atmosferde ilerlediğini belirtirken, Lübnan'ın egemenlik konusunda taviz verdiği iddialarını reddetti. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Ali Laricani, İran'ın ateşkes görüşmeleri konusunda Lübnan hükümetini desteklediğini açıkladı.

Lübnan medyası, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ederken, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin dün yaptığı açıklamada, ABD'nin ateşkes önerisinin kendisine ulaştığını doğruladığını kaydetti. Ateşkes taslağının detaylarına ilişkin görüşmelerin olumlu bir atmosferde sürdüğünü açıklayan Berri, ABD önerisinin "İsrail ordusuna Lübnan'da hareket özgürlüğü içermediğini" vurgulayarak, bunun Lübnan için "kabul edilemez" olduğunu belirtti

Ateşkes önerisinin, Lübnan topraklarında NATO veya benzeri askeri güçlerin konuşlandırılmasını kapsamadığını vurgulayan Berri, BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını denetleyecek bir komitenin kurulmasıyla ilgili anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti. Lübnanlı yetkili, "Alternatif bir mekanizma üzerinde tartışıyoruz ancak Lübnan bununla devam etmeyecek. Halihazırda aktif hale getirilebilecek yerleşik bir mekanizma var" dedi.

Berri, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Lübnan ziyaretnin  ateşkes müzakerelerinin geliştirmek ve ilerletmek amacıyla gerçekleştiğini açıkladı.

ABD basınında yer alan bir haberde, ABD'nin 47'inci Başkanı seçilen Donald Trump 10 Kasım'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı görüşmede, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasını öngören teklifi onayladığı belirtilmişti. Habere göre Trump, Dermer'in taslağa ilişkin bilgilendirmesinin ardından, öneriyi onaylayarak 20 Ocak 2025'te göreve başlamasından önce uygulanmasını umduğunu ifade etmişti.

İran ateşkes görüşmeleri konusunda Lübnan hükümetini destekliyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, dün İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Ali Laricani ile yaptığı görüşmede, İran'dan İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmasını ve İsrail-Lübnan sınırından geri çekilmesini gerektiren ateşkes taslağını kabul etmesi için Hizbullah'ı ikna etmesini istedi.

Mikati ve Berri ile yaptığı görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada, İran'ın Lübnan hükümeti ve Lübnan "direnişi" tarafından İsrail-Hizbullah çatışmasında ateşkes konusunda yapılacak görüşmelerde alınacak her türlü kararı destekleyeceğini söyleyen Laricani, "Biz hiçbir şeyi sabote etmek istemiyoruz. Sorunlara bir çözüm bulmanın peşindeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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