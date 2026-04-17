Lübnan Meclis Başkanı Berri: "Ulusal birlik ve toplumsal barış, kırmızı çizgimizdir"

Güncelleme:
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesindeki ulusal birlik ve toplumsal barışın "kırmızı çizgi" olduğunu ve bu çizginin aşılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Meclis Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Berri, eski İletişim Bakanı Muhammed Şukayr başkanlığındaki "Hepimiz Beyrut'uz" topluluğundaki bir heyeti başkent Beyrut'taki konutunda ağırladı.

Lübnan'daki iç barışa yönelik mesajlar veren Berri, "Ulusal birlik ve toplumsal barış, hiçbir koşulda ve kesinlikle aşılmasına izin vermeyeceğimiz kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

Berri, "Hangi taraftan gelirse gelsin bu değerlere yönelik saldırı, Lübnan'ın varlığına bir müdahaledir. Bu ancak fitne yoluyla başarıya ulaşabilecek olan düşman İsrail'in projelerine sunulmuş karşılıksız bir hediyedir." dedi.

İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesle birlikte yerinden edilen vatandaşlara kapılarını açan Lübnan halkına teşekkür eden Berri, "Bu şartlar altında yeniden ilan ediyorum ki ben kimlik olarak Şii, meyil olarak Sünni ve son tahlilde Arap'ım." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine
