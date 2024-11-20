Lübnan-İsrail Ateşkes Görüşmelerinde İlerleme Kaydedildi

(ANKARA) - ABD Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından Lübnan- İsrail ateşkes görüşmelerinde "ek ilerleme" kaydedildiğini belirterek, ateşkes görüşmelerinin devamı için bugün İsrail'e gideceğini ve yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini söyledi.

ABD Özel Temsilcisi Hochstein, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından Lübnan- İsrail ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Bugünkü görüşme dünkü görüşmenin üzerine inşa edildi ve ek ilerleme kaydedildi" dedi.

Hochstein, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugünkü toplantı dünkü toplantının üzerine inşa edildi ve ek ilerleme kaydedildi, bu yüzden birkaç saat içinde buradan İsrail'e gideceğim ve eğer yapabilirsek bunu bir sonuca bağlamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "Lübnan ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere" yarın bir araya geleceğini bildiren Hochstein, Lübnan hükümeti ve Hizbullah'ın, ABD'nin ateşkes önerisini "bazı yorumlarla birlikte kabul etmesiyle çatışmayı sona erdirmek için gerçek bir fırsat gördüğünü" belirtti.

İsrail, amacının 7 Ekim 2023'teki Gazze savaşının başlangıcında, Hamas'a destek için ateş açan Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle kuzeyinden tahliye edilen on binlerce insanın evlerine dönmesini sağlamak olduğunu açıklamıştı. Hizbullah ise, bu hafta Tel Aviv'i hedef almak da dahil olmak üzere İsrail'e roket atışlarını sürdürdü.

Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik diplomasi büyük ölçüde durmuş olsa da görevi 20 Ocak'ta son bulacak ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, bu yıl 5 Kasım'da başkan olarak seçilen Donald Trump göreve başlamadan önce, Lübnan'daki çatışmada da bir ateşkes sağlamayı hedefliyor. Hochstein, "Yeni gelen yönetimle birlikte çalışacağız. Bu konuyu onlarla zaten görüşüyor olacağız. Ne yaptığımızın tamamen farkında olacaklar" dedi.