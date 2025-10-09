Lübnan Dışişleri Bakanı, Eski İngiliz Haritalarını Teslim Aldı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Lübnan'ın Suriye ve İsrail ile sınırlarını gösteren eski İngiliz haritalarının bir kopyasını teslim aldı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Recci, ülkesini ziyaret eden Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Siyasi Direktörü Christian Turner ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İngiliz heyet, Bakan Recci'ye İngiltere Ulusal Arşivleri'nde bulunan Lübnan'ın Suriye ve İsrail ile olan sınırlarını gösteren eski İngiliz haritalarının bir kopyasını verdi.

Turner liderliğindeki heyet, Lübnan'ın sınırları belirleme konusunda sunacağı her türlü öneriye yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, bu önerinin Birleşmiş Milletler koridorlarında değil, Lübnan'da hazırlanmasının önemini vurguladı.

Recci, saldırılarını derhal durdurması, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi ve alıkoyduğu Lübnanlıları serbest bırakması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in yapılan ateşkese uymadığını belirten Recci, hükümetin silahların devletin tekeline alınması kararını Lübnan'ın çıkarı olarak değerlendirdiğini ve bu konuda Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde büyük ilerlemeler kaydettiğini aktardı.

Suriye ile kara sınırlarını belirlemek isteyen Lübnan, mayıs ayında da söz konusu sınırlara ilişkin Fransa arşivlerindeki belge ve haritaların bir kopyasını almıştı.

Lübnan ve Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi her iki taraf için de sorunlu bir konu olmayı sürdürmüş, zaman zaman diplomatik gerginliklere ve silahlı çatışmalara yol açmış ve iki taraf arasında kaçakçılık sorunlarına sebep olmuştu.

Yaklaşık 375 kilometre uzunluğundaki Lübnan-Suriye kara sınırı, belirli hatlarla değil iki ülke arasındaki dağlar, vadiler ve ovalarla ayrılmış durumda. Ayrıca iki ülke arasında 6 sınır kapısı bulunuyor.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 286 kişi öldü, 633 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.